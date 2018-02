Bankräuber in Wels gefasst .

Ein 42-jähriger Mann, der am Donnerstagvormittag eine Bank in Wels überfallen hatte, ist festgenommen worden. Der Welser gestand die Tat und zeigte den Beamten auch jenen Ort, an dem er Bekleidung und Raubutensilien versteckt hatte. Der Mann war im Rahmen der Fahndung als auffällig beschrieben worden, weil ihm der linke Zeigefinger fehlt.