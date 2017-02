Fußgänger mit Kopfhörer hörte Notsignal nicht .

Ein 20-jähriger Fußgänger ist am Dienstag in Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst, in eine Wiese geschleudert und verletzt worden. Die akustischen Signale des Lokführers dürfte er nicht gehört haben, denn er trug Kopfhörer und hörte offenbar Musik, wie die OÖ Polizei am Mittwoch berichtete.