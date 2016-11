Die Schülerin der neuen Musikmittelschule in Saxen wurde von einem griechisch-orthodoxen Geistlichen in die Geburtsgrotte begleitet. "Es war schon sehr aufregend. Außerdem habe ich mir die Geburtsgrotte viel größer vorgestellt", schilderte das Mädchen seine Eindrücke.

Nach dem Entzünden brachte Melanie das Friedenslicht in die Kirche der römisch-katholischen Pfarrgemeinde von Beit Sahour, einer Nachbargemeinde von Bethlehem, und reichte es an die Teilnehmer der Friedenslichtreise weiter. In Österreich trifft das Friedenslicht am Dienstag ein. Am Samstag wird Melanie Walterer mit dem Friedenslicht in der Eurovisions-Sendung "Das Adventfest der 100.000 Lichter" zu Gast sein.

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird seit 1986 nach Österreich geholt und anschließend als Symbol für die Hoffnung auf Frieden in die Welt getragen. Der vom ORF-Landesstudio Oberösterreich initiierte Weihnachtsbrauch hat mittlerweile in mehr als 30 Ländern Fuß gefasst. Am 10. Dezember wird das Licht bei einer ökumenischen Feier in Wien an internationale Pfadfinder-Delegationen weitergegeben, über die das Licht in Europa und Nordamerika verteilt wird.

In Österreich selbst ist das Friedenssymbol am 24. Dezember flächendeckend in vielen Pfarrkirchen, Bahnhöfen, Rot-Kreuz-Stationen, Bundesheer-Kasernen und den ORF-Landesstudios erhältlich.