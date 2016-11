Missbrauch von Kindern und Jugendlichen: 8 Jahre Haft .

Ein 31-Jähriger aus dem Mühlviertel ist am Montag am Landesgericht zu acht Jahren unbedingter Haft verurteilt worden, weil er 15 Buben missbraucht hat. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Mann wird in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert.