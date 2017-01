Das Kind erlitt augenscheinlich eine Rissquetschwunde im Gesicht. Ob es weitere Verletzungen davongetragen hat, muss erst im Spital abgeklärt werden.

Der Kleine hielt sich mit seiner Mutter im ersten Stock des Einfamilienhauses auf. Als die 26-Jährige kurz auf das WC ging, dürfte der Bub allein auf den Balkon marschiert und über das Geländer gestürzt sein. Er fiel vier bis fünf Meter in die Tiefe. Das Kind wurde zu weiteren Untersuchungen in den Med Campus IV in Linz eingeliefert.