Paar mit Eisenstange erstochen: Strafe erhöht .

Die Strafe wegen Totschlags gegen einen 42-Jährigen, der im Februar 2016 in Leonding (Bezirk Linz-Land) ein Nachbarehepaar mit einer spitzen Eisenstange erstochen hat, ist von sieben auf neun Jahre erhöht worden. Das Oberlandesgericht Linz gab den erschwerenden Gründen in der Berufungsverhandlung am Montag mehr Gewicht.