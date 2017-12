Ein Polizist erklärte auf Anfrage der APA, dass bei dem Zwischenfall eine Krankenschwester verletzt worden sei.

Nachdem sich der Patient in den Morgenstunden selbst verletzt hatte, rief er die Polizei um Hilfe. Als eine 34-jährige Krankenschwester den Vorfall bemerkte, soll sie der Mann im Schwesternzimmer mit der Schere in das Gesäß gestochen haben. Dem ORF zufolge soll der Mann dort zwei weitere Krankenschwestern verletzt haben. Eine 24-Jährige habe Prellungen erlitten, eine 26-jährige Abschürfungen. Der Patient wurde nach der Erstversorgung festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht.