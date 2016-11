Der Kleinwagen aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich war in Fahrtrichtung Liezen unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet, über eine Böschung stürzte und an einer Ecke des Hausdaches hängen blieb. Die Dachecke durchschlug dabei Windschutzscheibe und Autodach und klemmte die Insassen ein. Diese wurden von der Feuerwehr geborgen, der Fahrer verstarb jedoch noch an Ort und Stelle. Der Beifahrer wurden ins Landeskrankenhaus Rottenmann eingeliefert.