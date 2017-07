Ein 20-Jähriger und ein 24-Jähriger waren in den Pkw ihrer Eltern mit 124 bzw. 119 km/h in der 60er Zone unterwegs. Zwei Streifen führten gerade Laserkontrollen durch und hielten die Raser an. Die Führerscheine wurden ihnen sofort abgenommen, teilte die oö. Polizei am Dienstag mit.