Er kenne "null Toleranz, wo sich eine menschenverachtende Ideologie wie ein Chamäleon artikuliert". Universitäten würden sich gerade dort eine sorgsame Kommunikation erwarten, "wo uns als Gesellschaft eine besondere historische Verantwortung trifft", meint er in seiner Ansprache. Dies sei eine Botschaft vor allem an Studenten in nationalen Verbindungen.

"Natürlich lässt das Liederbuch einer Verbindung keinen Schluss auf alle nationalen Verbindungen zu", trat er gegen Pauschalverurteilungen auf. "Wer aber die im Habsburgerreich geborene deutsch-nationale Idee auch heute hochhält, muss sich ihres historischen Ballastes bewusst sein." Umso wichtiger seien klare Abgrenzungen von den dramatischen historischen Fehlentwicklungen im Namen dieser Idee, so Lukas.

Überschritten wird für den Linzer Rektor die "rote Linie" dann, wenn der "Grundkonsens, der unsere freie, demokratische und humanistische Gesellschaft ausmacht", verlassen werde. Die JKU bekenne sich zu einer pluralen Gesellschaft, daher besuche die Universitätsleitung auch die Rote Nacht (Fest der SPÖ), den Ball des Cartellverbands sowie den Burschenbundball. "Mit unserem Ehrenschutz bekennen wir uns zu einer Universität der Vielfalt - zu nicht mehr und nicht weniger," stellte Lukas klar.

Jedes Jahr fordern die Gegner des Burschenbundballes die JKU sowie den Landshauptmann auf, den Ehrenschutz für diese "Festveranstaltung der extremen Rechten" nicht länger zu übernehmen.