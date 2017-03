Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wurde die Schülerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw eines 21-Jährigen aus Neukirchen (Bezirk Gmunden) erfasst und tödlich verletzt.

Die Schülerin dürfte laut Polizei um 19.00 Uhr an der Haltestelle in der Großalmstraße aus dem Postbus ausgestiegen sein. Beim anschließenden Überqueren der Fahrbahn, unmittelbar hinter dem aus der Haltestelle ausfahrenden Bus, wurde die Schülerin von dem in Richtung Altmünster fahrenden Pkw des 21-Jährigen erfasst und auf die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert. Danach kam die Schülerin auf der Straße zu liegen.

Eine nachkommende Fahrzeuglenkerin sowie eine Anrainerin verständigten die Rettung, leisteten Erste Hilfe und begannen mit der Reanimation. Trotz aller Versuche konnte der Notarzt nur mehr den Tod der 16-Jährigen feststellen. Der Fahrzeuglenker sowie die Angehörigen der Verstorbenen wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut.