Schulbus-Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt .

Eine 51-Jährige ist am Donnerstagabend bei einem Unfall in Mauthausen (Bezirk Perg) schwer verletzt worden. Die Frau war als Beifahrerin in einem Schulbus unterwegs gewesen. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Freitag.