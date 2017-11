Insgesamt stellte die Polizei vier Plantagen mit insgesamt 4,5 Kilo Drogen sowie einige verbotene Waffen sicher. 19 Suchtgiftabnehmer wurden ebenfalls ausgeforscht. Alle Beteiligten werden angezeigt.

In Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) wurde bei einem 33-Jährigen eine Indoor-Plantage gefunden, wo er im Laufe eines Jahres 900 Gramm Marihuana angebaut haben soll. Im nahen Kirchschlag entdeckten die Ermittler eine weitere Indoor-Plantage sowie eine Outdoor-Pflanzung in einem Schrebergarten, die ein 30-Jähriger mit zwei Komplizen betrieb.

60 Pflanzen und insgesamt 4,2 Kilo Marihuana wurden dort sichergestellt. Die Ernte wurde im Raum Linz verkauft. Die vierte Plantage, die aufflog, hatte ein 17-Jähriger in einem Waldstück in Wolfsegg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) angelegt.

In einer Schule in Innsbruck fand die Polizei am Mittwoch im Keller 15 Cannabispflanzen, die reif zur Ernte waren, sowie rund 800 Gramm Cannabiskraut und eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Ein Bediensteter der Schule soll für die Aufzucht verantwortlich sein. Er wurde wegen des Verdachts der Übertretung nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt, berichtete die Exekutive.

"Wir haben Hinweise erhalten und haben dann in Absprache mit dem Direktor mit einem Spürhund die Schule durchsucht", sagte ein Sprecher der Polizei zur APA. Im Keller sei man dann schließlich auf die versteckte Plantage gestoßen.