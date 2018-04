Zelteinsturz mit zwei Toten: Ermittlungen eingestellt .

Die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Gemeingefährdung gegen vier Personen in Zusammenhang mit einem Zelteinsturz bei extremem Sturm in Oberösterreich mit zwei Toten nun eingestellt. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.