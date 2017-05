Vier Verletzte bei missglücktem Überholmanöver .

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Mittwoch in der Obersteiermark vier Autoinsassen zum Teil schwer verletzt worden. Verursacht wurde der Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen durch das Überholmanöver eines 87-Jährigen aus dem Bezirk Liezen, teilten die Einsatzkräfte am Donnerstag in Aussendungen mit.