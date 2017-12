Eine Gruppe von fünf Slowenen hatte kurz vor 14.00 Uhr im Bereich des Zehnerkars im freien Gelände das Schneebrett offenbar selbst losgetreten. Drei von ihnen wurden mitgerissen und verschüttet, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Helfer der örtlichen Bergrettung und der Alpinpolizei standen im Einsatz. Alle drei Verschütteten konnten aus den Schneemassen befreit werden. Einer von ihnen dürfte ersten Angaben zufolge mit leichteren Verletzungen davon gekommen sein, die beiden anderen wurden vermutlich schwer verletzt. Bei einem war der Zustand kritisch. Die beiden anderen Slowenen überstanden das Unglück mit dem Schrecken.

Laut Maria Riedler, der Sprecherin der Bergrettung, ereignete sich der Lawinenabgang in einer steilen Rinne auf der Hinterseite des Zehnerkars. Als die Helfer der Bergrettung eintrafen, seien die drei Slowenen von ihren unversehrten Kameraden bereits geborgen worden. Zwei der Männer waren demnach vollkommen verschüttet, einer nur teilweise. Einer der beiden Schwerverletzten musste unter Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen werden.

Das Schneebrett hatte eine Breite von etwa 350 bis 400 Meter. Die Abrisshöhe der Lawine betrug laut Bergrettung 30 bis 50 Zentimeter, im Hang selbst sei aber viel Triebschnee der vergangenen Tage. Die Lawinengefahr war auch nach dem Abgang so groß, dass die rund 15 Helfer der Bergrettung mit dem Hubschrauber wieder ausgeflogen werden mussten.

Auch im Kleinwalsertal geriet am Freitagvormittag ein Snowboardfahrer (43) aus Deutschland in eine Lawine, die er vermutlich selbst ausgelöst hatte. Er konnte leicht verletzt und unterkühlt nach kurzer Zeit geborgen werden. Der Tagesausflügler war vollständig verschüttet worden, hatte aber in der Lawine so viel Spielraum, dass er selbst von seinem Handy aus die Rettungskräfte alarmieren konnte. Sein vier Jahre jüngerer Bruder war mit Skiern vorausgefahren und hatte vom Lawinenabgang nichts mitbekommen, berichtetet die Polizei weiter.