Nach Bluttat: 20-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert .

Nach der Bluttat in Oberwölbling (Marktgemeinde Wölbling, Bezirk St. Pölten-Land) vom Mittwoch ist der verdächtige 20-Jährige am Donnerstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert worden. Er war geständig, seinen Vater (53) mit einer Axt erschlagen zu haben, nachdem er selbst die Polizei verständigt hatte (wir hatten berichtet, siehe ganz unten).