Die erste Etappe geht am 3. Juli von Graz nach Wien in Szene, wo die Sportler gegen 17.00 Uhr beim Lusthaus in der Hauptallee erwartet werden. Am 4. Juli folgt der Abschnitt von Wien nach Pöggstall in Niederösterreich.

"Die Hauptallee ist eine imposante Kulisse für Sportveranstaltungen. Die lange Gerade wird für eine spannende Sprintentscheidung am zweiten Renntag sorgen", sagte Gernot Schaar, der Tourdirektor der Österreich-Rundfahrt. Da die Tour an einem Montag und damit unter der Woche nach Wien kommt, musste auf die verkehrstechnische Gegebenheiten einer Großstadt Rücksicht genommen werden.

Am 4. Juli wird voraussichtlich um 11.00 Uhr beim Ernst-Happel-Stadion gestartet, das Feld wird u.a. über die Reichsbrücke und bis zur niederösterreichischen Landesgrenze neutralisiert geführt, dort erfolgt der offizielle Rennstart.