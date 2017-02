Seit 8 Uhr (10. Februar) in der Früh ist es amtlich: Turbobier hat das Neujahrskonzert von Platz 1 der Top 40 Albumcharts verdrängt! Turbobier-Sänger Marco Pogo über Platz 1: „Andere Bands sind hungrig auf Erfolg. Uns treibt mehr der Durst.“

„Die Topplatzierung des Albums beweist, dass wir am richtigen Weg sind“, klingt der Sänger ungewohnt seriös. Teil des Erfolgs ist sicherlich auch das clevere Marketing mit Tony Wegas als Stargast des Videos „Verliebt in einen Kiwara“ und dem Albumrelease als „Turbobier on Ice“ in der Wiener Lugner-City.

„ Wir haben uns durch viele Konzerte eine tolle Fanbasis erspielt. Und die sogenannte TurboBande hat uns jetzt auf Platz 1 gebracht. Danke und Prost, wir sehen uns auf Tour“, so ein überglücklicher Marco Pogo.

Mehr über Turbobier und ihren Erfolg in der nächsten Printausgabe Ihrer Hollabrunner NÖN!