Franco Foda unterzog sich Hüft-Operation .

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat sich am vergangenen Dienstag im LKH-Universitätsklinikum Graz einem Eingriff an der Hüfte unterzogen. Laut ÖFB-Angaben wurde dem Deutschen im Rahmen einer minimalinvasiven Operation ein Hüftimplantat eingesetzt. Foda sei wohlauf und werde das Spital am Samstag verlassen, teilte der ÖFB am Freitag mit.