Rückgang bei Todesopfern auf Skipisten .

Die Zahl der Todesopfer durch Kollisionsunfälle im organisierten Skiraum ist zurückgegangen: 15 Menschen starben in der laufenden Saison vom 1. November bis 25. Februar bei solchen Unglücken auf Österreichs Pisten, berichtete das Innenministerium auf APA-Anfrage. In der Vorsaison waren es im gleichen Zeitraum 19 gewesen, 26 in der Saison 2014/2015.