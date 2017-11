Pröll zu Stiftung: "Heute bin ich natürlich gescheiter" .

Niederösterreichs Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) hat in einem Interview mit dem "Standard" (Montag-Ausgabe) u.a. zu seiner in den vergangenen Monaten viel diskutierten Privatstiftung, die inzwischen "in Auflösung" ist, Stellung genommen. "Heute bin ich natürlich gescheiter. Die Vorgangsweise war korrekt, aber die Sicht auf solche Stiftungen hat sich geändert", sagte er.