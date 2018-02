Vierter Platz für Julian Eberhard im Biathlon-Sprint .

Biathlet Julian Eberhard hat die erste österreichische Medaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang nur knapp verpasst. Der Salzburger landete am Sonntag im Sprint über 10 Kilometer mit einer Strafrunde an der vierten Stelle. Auf Bronze fehlten dem Sieger der Olympia-Generalprobe im Vorjahr, der unterwegs einen Stockbruch erlitten hatte, lediglich 0,7 Sekunden.