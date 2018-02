"Eat the Rich" kein Aufruf zum Kannibalismus .

Der Opernball am kommenden Donnerstag wird wieder von einer Demonstration begleitet, die das bereits wohlbekannte Motto "Eat the Rich" trägt. "Das ist metaphorisch zu sehen und kein Aufruf zum Kannibalismus", stellte David Lang, Bundesvorsitzender der Kommunistischen Jugend Österreichs (KJÖ), am Montag bei einer Pressekonferenz klar.