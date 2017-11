Der Mann aus Albersdorf bei Anger erlitt laut Polizei schwere Verletzungen und wurde ins LKH Graz geflogen.

Der Mann war am Haus eines Verwandten mit Dachdeckarbeiten beschäftigt, hieß es am Sonntag vonseiten der Polizeiinspektion Anger. Beim Abdecken des rund 45 Grad steilen Daches rutschte er mit zwei Ziegeln in den Händen plötzlich ab und schlug auf den Betonplatten am Boden auf.

Durch den Sturz erlitt er mehrere Wirbelbrüche. Der Rettungshubschrauber C12 des ÖAMTC flog den Schwerverletzten in die Unfallchirurgie des LKH Graz.