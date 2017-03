Der Täter fuhr mit dem geraubten Fahrzeug davon, wurde aber nach nur 20 Minuten von der Polizei ausgeforscht und gestoppt. Der Verdächtige wurde festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Über das Motiv war vorerst nichts bekannt.

Der Pkw-Lenker befand sich kurz vor 14.00 Uhr auf dem Parkplatz in Hartberg und saß im Wagen, als der Unbekannte plötzlich mit einem Messer vor der Tür stand und ihn aufforderte, auszusteigen. Das Überfallopfer tat, was der Täter sagte, und machte seinen Platz frei. Daraufhin flüchtete der Räuber in Richtung Grafendorf.

Der Wagenbesitzer rief die Polizei, die den Verdächtigen mit dem geraubten Auto rasch auf der Wechselbundesstraße (B54) entdeckte und stellte. Die Identität des mutmaßlichen Täters wurde Montagnachmittag noch erhoben.