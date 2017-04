Die "Broadway Blueshirts" kassierten nach insgesamt 82:54 Minuten Spielzeit eine unglückliche 5:6-Overtime-Niederlage. Grabner erzielte dabei in Unterzahl nach 4:16 Minuten und schnellem Break die frühe 1:0-Führung der Rangers.

Es war der bereits dritte Treffer des 29-jährigen Villachers im laufenden Play-off der besten Eishockey-Liga der Welt. Die nächsten beiden Spiele der "best of seven"-Serie finden nun am kommenden Dienstag und Donnerstag (jeweils Ortszeit) im New Yorker Madison Square Garden statt.

Die Rangers hatten die zweite Partie in der kanadischen Hauptstadt zunächst bestimmt und lagen verdientermaßen lange Zeit mit zwei Toren Vorsprung - 3:1, 4:2 sowie 5:3 - in Front. Doch im Finish der regulären Spielzeit kamen die Senators mit einem Doppelschlag noch zum Ausgleich und erzwangen somit die Verlängerung. Zum großen Matchwinner für die Gastgeber avancierte Jean-Gabriel Pageau, der nach dem zwischenzeitlichen 1:1 (14.) auch die letzten drei Treffer der Partie (57., 59., 82.) erzielte.