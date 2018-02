Kingsley Coman (19.), Robert Lewandowski nach Vorlage von Coman (25.) und Joshua Kimmich (42.) sorgten schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Corentin Tolisso (55.) und Arjen Robben (86., 89.) legten im zweiten Durchgang nach.

Die Bayern blieben im Cup zum 25. Mal in Folge auswärts ungeschlagen und zum achten Mal hintereinander in einem Viertelfinale ohne Gegentor. Alaba stand über die gesamte Spielzeit am Platz, bei Paderborn war der Österreicher Sebastian Wimmer nicht im Kader. Wermutstropfen für die Gäste war eine Verletzung von Thomas Müller, der in Minute 32 ausgewechselt werden musste - für ihn kam der spätere Torschütze Tolisso.

Ab 20.30 Uhr steht mit dem Österreicher-Duell Bayer Leverkusen (Baumgartlinger, Özcan) gegen Werder Bremen (Junuzovic, Kainz, Friedl) ein weiteres Viertelfinalspiel am Programm.