90 Prozent der Sendungen blieben heil .

Bevor sich viele Weihnachtsgeschenke per Post oder Zustelldienst auf den Weg machen, hat die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich 60 Test-Pakete mit dem gleichen Inhalt - Weinflasche und Gläser - losgeschickt. 54 kamen per Post, Hermes, DHL, GLS und DPD heil an. Sie waren zwischen einem und drei Tagen unterwegs, teilten die Konsumentenschützer in einer am Mittwoch mit.