Am Nachmittag bestand die Befürchtung, dass auch zwei Österreicher betroffen sein könnten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür vorerst nicht.

"Die Botschaft in Islamabad ist in Kontakt mit den lokalen Behörden und prüft, ob unter den Todesopfern auch österreichische Staatsangehörige sind", sagte dazu Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums in Wien, auf APA-Anfrage. An Bord der Turboprop-Maschine sind laut einer im Internet veröffentlichten Passagierliste 42 Passagiere und dem Sender Geo TV zufolge mindestens drei Besatzungsmitglieder. Unter den Passagieren sollen Medienberichten zufolge auch mehrere Ausländer sein.

Ein Sprecher der Zivilluftfahrtbehörde bestätigte den Absturz. In einer Mitteilung der Fluglinie hieß es zunächst nur, man habe Minuten vor der geplanten Landung in Islamabad den Kontakt zu der Maschine verloren. "Wir haben alle Ressourcen mobilisiert, um das Flugzeug zu finden", schrieb die PIA auf Twitter.

Das Flugzeug war in Chitral nahe der afghanischen Grenze gestartet und auf dem Weg in die Hauptstadt Islamabad. Die Armee habe Soldaten und Helikopter mobilisiert, teilte ein Sprecher mit. Sie seien auf dem Weg zum Unglücksort. Über die Ursache ist noch nichts bekannt. Bei dem Flugzeug handelt es sich nach Angaben der Fluglinie um eine Turboprop-Maschine des Typs ATR-42.

Das letzte schwere Flugzeugunglück ereignete sich in Pakistan im Jahr 2010: Ein Airbus 321 der privaten Gesellschaft Airblue stürzte auf dem Weg von Karachi nach Islamabad kurz vor der geplanten Landung ab. Dabei starben alle 152 Menschen an Bord.