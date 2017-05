Thomas Schnöll, Sprecher des Außenministeriums (BMEIA), bestätigte am Montag entsprechende Berichte lokaler Medien. Dem Ministerium liege ein Polizeibericht zum Fall vor.

Offensichtlich wurde das Paar auf seinem Grundstück in der Provinz Caaguazu am vergangenen Dienstag von zwei Angreifern überrascht. Die Räuber forderten Geld und Wertgegenstände. Weil sich die 53-Jährige offenbar weigerte, schossen ihr die Täter in den Kopf. Ihr Lebensgefährte überlebte den Überfall.

Die Österreichische Botschaft sei mit den Angehörigen des Paares in Kontakt, sagte Schnöll. Der Lebensgefährte des Opfers wollte jedoch keine Unterstützung.