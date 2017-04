Hollande: Hinweise auf Terrorismus nach Schießerei .

Nach dem tödlichen Angriff auf Polizisten in Paris spricht nach den Worten des französischen Präsidenten Francois Hollande einiges für einen Terrorakt. "Wir sind überzeugt, dass die Spuren (...) terroristischer Art sind", sagte Hollande am späten Donnerstagabend nach einem Krisentreffen im Elyseepalast. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nahm den Angriff für sich in Anspruch.