Nach Hochwasser Zugangsbeschränkungen im Louvre .

Wegen des Hochwassers der Seine gibt es für Besucher des Louvre in Paris erste Zugangsbeschränkungen. Die Abteilung Islamische Kunst sei bis mindestens Sonntag teilweise geschlossen, teilte das Museum am Mittwoch mit. Während des Hochwassers im Sommer 2016 hatte der Louvre wertvolle Kunstschätze aus seinen Kellerräumen in höhere Etagen gerettet. Der Touristenmagnet war deshalb 4 Tage geschlossen.