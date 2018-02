Am Truppenübungsplatz Allentsteig wurde 2016 Wolfsnachwuchs dokumentiert, Landwirte beklagen zunehmend Schäden durch das Reißen von Tieren durch Wölfe: Die zunehmende Debatte um den Umgang mit Wölfen in Österreich ruft nun die Neos auf den Plan.

In einer parlamentarischen Anfrage wollen sie von Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) wissen, ob sie „zeitnah“ einen „Wolfsgipfel“ mit Fachleuten zur Klärung einer Reihe von Fragen einberufen werden.

"Jagd Österreich" schlägt Freihaltezonen vor

Die Wölfe sind damit auch im Hohen Haus in Wien angekommen. Die Landesregierungen, auch jene in Niederösterreich, werden durch das vermehrte Auftreten der Wölfe ohnehin bereits länger in Atem gehalten, die Jägerschaft ist alarmiert.

Der Jäger-Dachverband „Jagd Österreich“ hat in der Vergangenheit eigene „Freihaltezonen“ für Wölfe vorgeschlagen. Neos-Nationalratsmandatar Gerald Loacker möchte nun von Ministerin Köstinger auch wissen, wie sie zu dieser Anregung und zur „Entnahme“ kranker und verhaltensauffälliger Wölfe in Österreich stehe.

Schweizer Monitoring-System als Vorbild

Der Neos-Parlamentarier verweist außerdem darauf, dass Österreichs südliche und westliche Nachbarländer bereits mehr Erfahrung im Umgang mit Wölfen hätten. So habe das Umweltamt in der Schweiz 2016 ein Konzept für Wölfe erstellt, das auch Entschädigungen klar regle.

Ressortchefin Köstinger soll nun Auskunft gebe, ob daran von ihrem Ministerium auch in Österreich gedacht sei. Weiters gebe es in der Schweiz auch ein Monitoring-System für Wölfe. Auch in Österreich stelle sich die Frage nach einem solchen System zur Überwachung.

Köstinger soll auch erklären, welche Entschädigungen es für Betroffene durch Aktivitäten der Wölfe in Österreich gegeben habe. Die Frage sei auch, ob sich die Landwirtschaftskammern in den Bundesländern an derartigen Entschädigungen beteiligt haben.