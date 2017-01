Erwin Pröll ist Niederösterreichs mit Abstand längst dienender Landeshauptmann. 2016 - in seinem 25. Jahr an der Spitze des größten Bundeslandes - feierte er am Heiligen Abend den "runden" 70. Geburtstag.

Pröll hatte am 22. Oktober 1992 die Nachfolge von Siegfried Ludwig (ÖVP) angetreten. Er ist damit der derzeit längst amtierende Landeshauptmann Österreichs. Pröll gilt freilich nicht nur in Niederösterreich als starker Mann. Sein Wort hat seit Jahren auch in der ÖVP allgemein und somit auch auf dem bundespolitischen Parkett großes Gewicht.

Erwin Pröll wurde am 24. Dezember 1946 als "Christkind" in eine Weinbauernfamilie in Radlbrunn (Bezirk Hollabrunn) geboren. Die Katastralgemeinde von Ziersdorf blieb bis heute sein Zuhause. Nach der Matura in Tulln und dem Präsenzdienst studierte er an der Universität für Bodenkultur. Noch vor seiner Promotion als Agrarökonom wurde Pröll 1972 in den Österreichischen Bauernbund geholt und dort bald wirtschaftspolitischer Referent.

Seine politische Karriere begann Pröll im Ortsbauernrat. Bereits mit 33 Jahren wurde er in die NÖ Landesregierung gewählt. Seit Frühjahr 1992 ist er auch Landesparteiobmann der Volkspartei NÖ. Der Landeshauptmann ist verheiratet, er hat eine Tochter, drei Söhne und mittlerweile sechs Enkelkinder.

Pröll, der mit Leopold Figl und Eduard Hartmann zwei seiner Vorgänger als politische Vorbilder nennt und den Ende Oktober 2010 verstorbenen Altlandeshauptmann Andreas Maurer stets als väterlichen Freund bezeichnete, hat wiederholt betont, gern "erster Diener" des Landes zu sein. Bei seinem ersten Antreten als Spitzenkandidat 1993 führte die Kandidatur des kurz zuvor gegründeten Liberalen Forums (LIF) dazu, dass die ÖVP die absolute Mehrheit verlor - die sie zehn Jahre später mit 53,3 Prozent zurückeroberte und sowohl 2008 (54,4 Prozent) als auch 2013 (50,8 Prozent) mit Pröll an der Spitze verteidigte.