Dort hatten sich zudem einige Hundert Menschen auf ihren Dächern vor dem bis zu eineinhalb Meter hohen Wasser in Sicherheit gebracht.

Die peruanische Marine setzte 20 Schiffe ein, um sie zu retten, wie ein Sprecher des nationalen Katastrophenzentrums (COEN) sagte. Andere Bewohner des Bezirks, in dem etwa 60.000 Menschen leben, erreichten größere Straßen, die Armee brachte sie in Sicherheit.

Seit Wochen kämpft das südamerikanische Land mit schweren Regenfällen und Überschwemmungen, die COEN zufolge mindestens 91 Menschen in den Tod gerissen und Zehntausende Häuser zerstört haben. An der nördlichen Pazifikküste des Landes wurde weiterer Regen bis zum Ende der Woche erwartet.

Neben dem Militär helfen auch Freiwillige bei Rettungseinsätzen. Ein bei Facebook veröffentlichtes Foto von zwei jungen Helfern in einem Paddelboot, die ein aufblasbares Einhorn hinter sich her ziehen, verbreitete sich in den sozialen Medien. Transportminister Martin Vizcarra teilte am Montag via Twitter eine Zeichnung des Motivs und schrieb dazu: "Keine Schwierigkeit kann größer sein als das solidarische Herz eines Peruaners."

In der Region Lambayeque stürzte nur wenige Minuten vor Beginn eines Gottesdienstes wegen heftiger Regenfälle eine Kirche ein, berichtete die Kathpress am Dienstag. Laut dem Portal "Diario Correo" seien die Gottesdienstbesucher bereits in Sorge gewesen, als das Fundament der Kirche nachgegeben habe. Durch Sicherheitsmaßnahmen konnte verhindert werden, dass Menschen zu Schaden kamen.