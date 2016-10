Quälten Pfleger Patienten? Staatsanwaltschaft ermittelt .

In einem privaten Pflegeheim in Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) sollen wehrlose Patienten gequält worden sein. Laut der ORF-"ZiB2" vom Dienstag wurden vier Pflegekräfte fristlos entlassen, die Polizei eingeschaltet sowie Pflegeaufsicht, Patientenanwaltschaft und auch Angehörige der Betreuten in Kenntnis gesetzt.