Mann des Spiels war Rangers-Torhüter Henrik Lundqvist, der alle 31 Schüsse der favorisierten Canadiens parierte. "Als Team war es eines unserer besseren Spiele seit langer Zeit", meinte der Schwede, der zum zehnten Mal in einem Play-off-Spiel ohne Gegentreffer blieb. Montreal dominierte das erste Drittel, der Führungstreffer gelang aber Tanner Glass für die New Yorker (10.).

"Wir haben ihrem Sturm standgehalten, das erste Tor war wichtig für uns", sagte Glass. In der regulären Saison hatten die Rangers alle drei Duelle mit dem NHL-Rekordmeister verloren. Nun sind sie im Vorteil. Das zweite Spiel geht am Freitag erneut in Montreal über die Bühne, dann wechselt die Serie in den New Yorker Madison Square Garden.

Grabner hatte zuletzt vor fast vier Jahren ein Play-off-Tor erzielt. Damals traf der Flügelstürmer für den Lokalrivalen New York Islanders. Eine Play-off-Serie gewonnen hat der Villacher zuletzt 2010 mit den Vancouver Canucks. Schon im abgeschlossenen Grunddurchgang hatte der 29-Jährige für die Rangers in 76 Einsätzen mit 27 Treffern überzeugt.

NHL-Ergebnisse vom Mittwoch - Play-off, 1. Runde ("best of seven"), 1. Spiele:

Eastern Conference: Montreal Canadiens - New York Rangers (1 Tor Grabner) 0:2, Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 3:1

Western Conference: Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:2 n.V., Edmonton Oilers - San Jose Sharks 2:3 n.V.