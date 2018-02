In Niederösterreich wird im heurigen Jahren auf Autobahnen und Schnellstraßen kräftig umgegraben, saniert und gebaut. Das reicht vom dreispurigen Ausbau der Westautobahn (A1) bei Pöchlarn über die Verlängerung der Nordautobahn (A 5) in Richtung Tschechien bis zur Schnellstraße S3 bei Hollabrunn. Die entsprechenden Pläne für den Straßenausbau hat die Autobahnstraßengesellschaft Asfinag mit Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) vorgestellt. Insgesamt fließen 1,1 Milliarden Euro bundesweit in die Großprojekte.

Im April 2018 wird demnach die neue Umfahrung an der Grenze zu Tschechien bei Drasenhofen in Angriff genommen. Damit kommt es zur Verlängerung der Nordautobahn und zur Entlastung des Grenzortes, in dem pro Tag bisher rund 1800 Lkw in Richtung Tschechien durchrollen.

Fortgesetzt wird das Ausbauprogramm auf der Westautobahn. Heuer betrifft dies den dreispurigen Ausbau der A1-Strecke zwischen Matzleinsdorf und Pöchlarn.

Sanierung der A2 bei Grimmenstein

Eine Großbaustelle gibt es auch im südlichen Niederösterreich auf der Südautobahn (A2). Dort kommt es im Abschnitt zwischen Grimmenstein und Aspang zu einer umfassenden Sanierung des Autobahnteilstücks.

Ebenfalls Sanierungsbedarf gibt es auf der für viele Niederösterreicher wichtigen Strecke der Ostautobahn (A4) zwischen Wien und der Landesgrenze. Konkret betreffen die Arbeiten heuer den Abschnitt zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat.

Schließlich wird unter anderem die S3 über Hollabrunn hinaus verlängert. Der Bauabschnitt, der heuer angegangen wird, reicht bis Guntersdorf.