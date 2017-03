"Eure Praktiken unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Praktiken", sagte Erdogan am Sonntag in einer Rede in Istanbul. Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte Erdogan hinzu.

Der türkische Präsident machte seinem Ärger über Deutschland bei seiner Rede auf einer Großveranstaltung vor mehreren tausend Anhängerinnen, auf der er für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum im April warb, Luft. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) bezeichnete Erdogans Vergleich gegenüber der APA als "völlig jenseitig".

In Deutschland hatten die Kommunalbehörden mehrere Wahlkampfveranstaltungen von Ministern aus Erdogans Kabinett unter Verweis auf Sicherheitsbedenken abgesagt. Diese Absagen hatte Erdogan bereits am Freitagabend in einer Rede zu schweren Vorwürfen an Deutschland bewogen. Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften. Die deutschen Behörden müssten deshalb "wegen Unterstützung und Beherbergung von Terrorismus vor Gericht gestellt werden", hatte er gesagt.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci wollte am Sonntag bei zwei Veranstaltungen in Leverkusen und in Köln sprechen. Zuvor waren aber Veranstaltungen mit türkischen Politikern in Gaggenau und in Frechen von den örtlichen Behörden wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

Die deutsche Bundesregierung versuchte am Wochenende zunächst, dem immer erbitterter geführten Streit mit der Türkei um Auftritte dortiger Regierungspolitiker in Deutschland und die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel die Schärfe zu nehmen. Außenminister Sigmar Gabriel warnte am Wochenende, aus Meinungsverschiedenheiten dürfe kein Hass und Unverständnis entstehen.

Deutsche Politiker, wie die Integrationsbeauftragte Aydan Özguz, kritisierten die Reaktionen der türkischen Regierung. Sie seien "völlig überzogen", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen". Bayerns Innenminister Joachim Herrmann forderte die Türkei zur Mäßigung auf. Türkischen Wahlkampf auf deutschem Boden lehne er ab, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. "Das ist eine ungeheuerliche Entgleisung des Despoten vom Bosporus", sagte der Generalsekretär der bayerischen CSU, Andreas Scheuer, der "Passauer Neuen Presse". "Der Nazi-Vergleich ist ebenso unverschämt wie abwegig." Scheuer forderte eine Entschuldigung Erdogans.

Tausende Anhängerinnen Erdogans warben am Sonntag in Istanbul für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum im April. Die Frauen versammelten sich in einer Sporthalle mit 12.500 Plätzen und schwenkten türkische Flaggen. Zu der Kundgebung hatte die regierungstreue Frauen- und Demokratievereinigung (Kadem) aufgerufen. Deren Vize-Vorsitzende ist Erdogans jüngere Tochter Sümeyye Erdogan Bayraktar.

Die Türken entscheiden am 16. April in einem Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems, welches die Machtbefugnisse Erdogans erheblich ausweiten und die des Parlaments beschneiden würde. Auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind dabei abstimmungsberechtigt.