Putin empfängt Kurz in Moskau .

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird am Mittwoch vom russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml empfangen. Themen des Arbeitsgesprächs sind die bilateralen Beziehungen, das Verhältnis zwischen Russland und der EU, die Ukraine und Syrien. Kurz werde in Moskau die entsprechenden EU-Positionen vertreten, auch, was die EU-Sanktionen betrifft, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.