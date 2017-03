Rund 20 bewaffnete Polizisten haben kurz vor Mittag eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Landsbergerstraße gestürmt. „Sie haben einige Minuten lang herumgeschrien, dann haben sie einen Bewohner aus dem sechsten Stock abgeführt“, erzählt ein Hausbewohner, der den Einsatz mitverfolgt hat. Ein gut 20-jähriger Mann wurde festgenommen, er dürfte nicht gewalttätig gewesen sein. „Er wurde ziemlich schnell abgeführt.“

Beim Abgeführten dürfte es sich dem Vernehmen nach um einen Terrorverdächtigen handeln. Der junge Österreicher habe immer wieder Hausbewohner dazu bewegen wollen, zum Islam zu konvertieren. „Er ist jetzt schon seit einem dreiviertel Jahr sonderbar, war zuletzt wie ausgewechselt“, erzählt der Hausbewohner.

Zugriffe an unterschiedlichen Örtlichkeiten

Festnahmen gab es beinahe zeitgleich an drei weiteren Örtlichkeiten in St. Pölten. Insgesamt wurden fünf Personen festgenommen. Die Einvernahmen der Terrorverdächtigen dauerten am Nachmittag an. Die Männer seien um die 20 Jahre alt, bestätigte Scherscher.

Sichergestelltes Beweismaterial müsse in den kommenden Tagen und Wochen ausgewertet werden.

Ermittlungen gegen mehrere Personen

Der Polizeieinsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen wegen islamistischen Extremismus, erläuterte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Die Behörde führe gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz NÖ ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Personen.