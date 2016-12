Der Steirer war mit seinem Auto auf der Katschberg Bundesstraße (B99) Richtung Untertauern unterwegs. Dabei wollte er einen Kleintransporter überholen, der gerade abbog, weshalb die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, informierte die Polizei.

Der Wagen des Unternehmers prallte danach gegen die Leitschiene, wurde dadurch in die Höhe katapultiert und stürzte in die darunter befindliche Unterführung. Der Lenker wurde im Wrack eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters, ein 31-jähriger Radstädter, erlitt einen Schock. Die Straße war nach dem Unfall gut eineinhalb Stunden komplett gesperrt.