Mindestens drei Tote und 45 Verletzte bei Busunfall .

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Prag sind am Freitag mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 45 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als in einem Vorort der tschechischen Hauptstadt ein Bus mit einem Auto zusammenstieß. Unter den Verletzten waren fünf Schwerverletzte. Zwei Kinder, die schwere Kopfverletzungen erlitten, mussten in ein künstliches Koma versetzt werden.