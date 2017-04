Arsenal und Manchester City trennten sich 2:2 .

Arsenal ist in der englischen Premier League zum dritten Mal in Serie ohne Sieg geblieben und droht den Anschluss an die Champions-League-Ränge zu verpassen. Im Duell der Fußball-Spitzenclubs mit Manchester City reichte es am Sonntag in London nur zu einem 2:2-Unentschieden.