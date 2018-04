"Nach genauen Überlegungen und Diskussionen mit dem Verein habe ich das Gefühl, dass es die richtige Zeit ist, um am Ende der Saison zurückzutreten", sagte der 68-jährige Franzose am Freitag in einer Mitteilung des englischen Fußball-Erstligisten.

Wenger ist seit 1996 Arsenal-Trainer, er wurde mit dem Club drei Mal englischer Meister und sieben Mal Cupsieger. "Ich bin dankbar dafür, dass ich das Privileg haben durfte, diesem Verein so viele unvergessliche Jahre zu dienen", wurde Wenger weiter zitiert. Über einen Nachfolger wurde zunächst nichts bekannt.