Torflaute der Topstars vor Madrider Stadtderby .

Atletico Madrid will das erste Stadtderby in der neuen Heimstätte erfolgreich gestalten. Real gastiert am Samstag erstmals im Wanda Metropolitano, für den aktuellen spanischen Fußball-Meister wäre ein Rückschlag ebenfalls ungünstig. Je acht Zähler trennen die beiden Clubs von Tabellenführer Barcelona. Die Katalanen sind in der 12. Runde der Primera Division bei Leganes auf ihren elften Sieg aus.