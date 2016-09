Justizwachebeamter vergewaltigte Gefangene: Haft .

Im Justizpalast ist am Mittwoch die Karriere eines 42 Jahre alten Justizwachebeamten zu Ende gegangen. Der Mann muss für drei Jahre ins Gefängnis, weil er im Sommer 2012 an seinem Arbeitsplatz in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt eine Gefangene zwei Mal zu sexuellen Handlungen gezwungen hatte.