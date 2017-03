Österreich startet Umverteilung von Flüchtlingen .

Innenminister Sobotka (ÖVP) will den Flüchtlings-Umverteilungsprozess starten. "Ich halte den Prozess der Relocation für falsch. Aber Österreich ist zur Umsetzung verpflichtet", sagte Sobotka am Montag in der Früh vor Beginn des EU-Innenministerrats in Brüssel.