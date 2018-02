15 weitere Russen klagen gegen Olympia-Ausschluss .

15 weitere Russen haben bei der Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs CAS Einspruch gegen ihren Ausschluss von den Winterspielen in Pyeongchang eingelegt. Sie schlossen sich damit der Klage von 32 Landsleuten an, die am Mittwoch von den CAS-Richtern verhandelt wird.